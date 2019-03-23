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"Была слышна поддержка": Караваев - о матче против сборной Португалии

"Была слышна поддержка": Караваев - о матче против сборной Португалии
15:19 Сб, 23 Март 2019 Телеграф zbirna.com

Новости спорта: Александр Караваев подвел итоги стартового матча отбора на Евро-2020.

Защитник национальной сборной Украины Александр Караваев рассказал о поединке отбора на Евро-2020 против Португалии.

— Сборной удалось выполнить план Андрея Шевченко и максимально оттеснить Роналду от штрафной?

— В принципе, да. Команда действовала сплоченно, каждый играл друг за друга. Конечно, у наших ворот возникали моменты, ведь Роналду — топ-игрок, у которого всегда будет шанс. Но раз уж он не забил, значит мы все выполнили. Также на высоте был Андрей Пятов, показавший свой высокий уровень мастерства.

— Насколько вас мотивировали слова Фернанду Сантуша о том, что он будет разочарован, если Португалия не выиграет?

— Честно, это очень задело. Я читал интервью игроков сборной Португалии, которые лестно отзывались о нашей команде. Понятное дело, что тренер всегда уверен в своих футболистах. Точно так же Андрей Шевченко говорил в раздевалке, чтобы мы настраивали себя на положительный результат и тогда сможем чего-то добиться.

"Результат несправедлив": Сантуш о матче отбора Евро-2020 с Украиной

— Украинские флаги практически на каждом секторе дополняли общую картину?

— Нам сказали, что будет примерно 2 тысячи наших болельщиков, но казалось, что их гораздо больше. По всему периметру поля была слышна поддержка, что лишь добавляло нам уверенности.

Следующий поединок сборная Украины сыграет против Люксембурга на выезде, 25 марта. Начало в 21:45.

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Сборная Португалии, Сборная Украины, Футбол, Новости футбола, Александр Караваев.
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