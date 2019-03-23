Первая лига. Колос обыграл Прикарпатье и приблизился к Металлисту

Новости спорта: Один из лидеров Первой лиги Украины уверенно начал вторую часть сезона.

В матче 20-го тура украинской Первой Лиги Колос на своем поле уверенно обыграл Прикарпатье со счетом 3:1.

В первом тайме за клуб из Ковалевки дважды забил Александр Бондаренко, между голами которого случился и гостевой мяч Ярослава Колкольняка. Окончательный счет на 84-й минуте установил Евгений Морозко.

Примечательно, что Прикарпатье заканчивало матч в составе 8 игроков после удалений Николая Квасного, Романа Кузьмина и Петра Ковальчука.

Таким образом, Колос сократил отставание от Металлиста 1925, которое теперь составляет три пункта. Харьковчане же могут восстановить отрыв, если сегодня на своем поле обыграют Днепр-1. Прикарпатье занимает 10-е место в турнирной таблице.