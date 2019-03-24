Ювентус нашел потенциальную замену Аллегри

Новости спорта: Экс-директор "Наполи" поделился информацией относительно потенциального кандидата на пост наставника "Ювентуса".

Бывший спортивный директор "Наполи" Пьерпаоло Марино сообщил, что главный тренер "Ювентуса" Массимилиано Аллегри принял решение покинуть клуб. Его заменой, скорее всего, станет наставник сборной Франции Дидье Дешам.

"Аллегри не останется в "Ювентусе", таков его выбор. Он решил двигаться дальше. "Ювентус" выбрал Дешама в качестве замены Аллегри», — приводит слова Марино Football Italia со ссылкой на Tuttosport.

Ранее сообщалось, что Аллегри хотел уйти в отставку перед матчем 26-го тура чемпионата Италии с "Наполи" (2:1), но председатель совета директоров Андреа Аньелли убедил его остаться в клубе.

Напомним, что Дешам уже тренировал "Ювентус" в сезоне 2006/07 и вывел клуб в Серию А, но затем ушёл в отставку из-за разногласий с руководством.