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"Хороший результат": Малиновский - о матче против Португалии

"Хороший результат": Малиновский - о матче против Португалии
17:22 Сб, 23 Март 2019 Телеграф football24.ua

Новости спорта: Полузащитник сборной Украины Руслан Малиновский подвел итоги первого матча отбора на Евро-2020.

Полузащитник сборной Украины Руслан Малиновский считает, что ничья с Португалией – хороший результат.

«Андрей Николаевич рассказывал нам как играть. Было трудно, но у нас был план на игру и мы его придерживались. Было очень много беговой работы, но все справились.

У Португалии было достаточно моментов, но Пятов здорово сыграл. С другой стороны, и у нас были хорошие контратаки, из которых мы могли забить, но нам немного не повезло в тех моментах. Где-то не хватало последней передачи.

Португалия - Украина: обзор матча (Видео)

Здесь было трудно играть, ведь Португалия – квалифицированная команда. Но когда мяч был у нас, мы не были испуганными, мы пытались контролировать мяч, пытались путем передачи выходить в атаку. Было трудно, но ничья для нас – хороший результат», – сказал Малиновский в эфире «Футбол 1».

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Сборная Украины, Футбол, Новости футбола, Руслан Малиновский.
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