Зенит Ракицкого разгромлен Аустрией в товарищеском матче

Новости спорта: Зенит с Ракицким в составе разгромно проиграл Аустрии в товарищеском матче на "Газпром Арена".

«Зенит» провёл товарищеский матч с «Аустрией» из Вены. Встреча прошла в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена» и завершилась со счётом 3:0 в пользу австрийского клуба.

Автором первого гола стал защитник Флориан Кляйн, отличившийся на 35-й минуте. В начале второго тайма преимущество «Аустрии» увеличил хавбек Урош Матич. На 88-й минуте в ворота «Зенита» был забит третий мяч.

«Зенит», набрав 41 очко, возглавляет турнирную таблицу Российской Премьер-Лиги. В 20 матчах команда из Санкт-Петербурга одержала 13 побед, 2 раза сыграла вничью и потерпела 5 поражений.

В 21-м туре чемпионата России «Зенит» встретится с «Оренбургом». Игра состоится в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена» 31 марта и начнётся в 14:00 мск.