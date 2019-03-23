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Днепр обыграл Металлист в матче лидеров Первой лиги

Днепр обыграл Металлист в матче лидеров Первой лиги
20:27 Сб, 23 Март 2019 Телеграф isport.ua

Новости спорта: Днепр одержал волевую победу над Металлистом в Харькове и увеличил отрыв от харьковчан на 8 очков.

В первом же туре после возобновления чемпионата Первой лиги между собой играли лидеры - «Металлист-1925» принимал «Днепр-1».

Все для харьковчан начиналось хорошо, и команда быстро вышла вперед силами Жданова, который забил после розыгрыша углового. Впрочем, гости оперативно отыгрались благодаря голу Кулиша с пенальти.

Тут уже, то есть уже на 30-й минуте, «Металлист» остался в меньшинстве, когда красную карточку за грубую игру получил Дмитрий Гранкин.

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Свой численный перевес «Днепр-1» реализовал на старте второго тайма, когда забил Орест Кузык.

Хозяева могли отыграться в концовке, однако Жданов отправил мяч в штангу. В итоге 2:1 за гостями.

Победа команды Дмитрия Михайленко, которая набрала 46 очков и укрепила лидерство. Перевес над «Металлистом» составляет 8 очков.

Металлист-1925 - Днепр-1 1:2

Голы: Жданов, 10 - Кулиш, 28 (с пен), Кузык, 49

Металлист-1925: Каневцев, Жук, Поспелов, Жданов, Мельничук, Гранкин, Калюжный, Романов (Стороженко, 57), Ямполь, Синица (Фабиньо, 70), Давыдов (Ермоленко, 46)

Днепр-1: Юрчук, Шаповал, Логинов, Лопырёнок, Романюк, Снижко, Когут, Загальский, Назаренко, Кулиш, Кузык (Чичиков, 88)

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Футбол, Первая лига, Новости футбола, СК Днепр-1.
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