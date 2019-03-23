Мораес - среди самых старых дебютантов сборной Украины

Новости спорта: Мораес вошел в топ-5 самых возрастных дебютантов сборной Украины.

Форвард "Шахтера" и сборной Украины Жуниор Мораес стал одним из наиболее возрастных дебютантов в истории "желто-синих".

Во вчерашнем матче отбора к Евро-2020 против Португалии нападающий появился на поле на 76-й минуте, заменив Романа Яремчука. Таким образом Мораес впервые сыграл за Украину в возрасте 31 года и 352 дней – 5-й показатель в истории.

Старше Жуниора на момент дебюта за "желто-синих" были лишь Сергей Турянский (31 год и 358 дней), Андрей Дикань (32 года и 321 день), Александр Горшков (33 года и 40 дней) и Александр Горяинов (34 года и 330 дней).

Напомним, одноклубник Мораеса бразильский хавбек с украинским паспортом Марлос с расположения сборной возвращается в Киев.