Скачать
Воскресенье, 24.03.2019
Украинцы завоевали две золотые медали на чемпионате Европы по стрельбе
Украинцы завоевали две золотые медали на чемпионате Европы по стрельбе
Усик пришел на церемонию Человек года в эффектном пиджаке
Усик пришел на церемонию Человек года в эффектном пиджаке
Пулев нокаутировал Дину
Пулев нокаутировал Дину
Биатлон: итоговый общий зачет Кубка мира среди женщин
Биатлон: итоговый общий зачет Кубка мира среди женщин

Бразилия не сумела обыграть Панаму в товарищеском матче

Бразилия не сумела обыграть Панаму в товарищеском матче
22:13 Сб, 23 Март 2019 Телеграф championat.com

Новости спорта: Сборные не выявили победителя в товарищеском матче.

В городе Порту (Португалия) состоялся товарищеский матч между сборными Бразилии и Панамы. Встреча завершилась со счетом 1:1.

Первый мяч на 32-й минуте забил полузащитник Милана Лукас Пакета после передачи Каземиро — 1:0. Сборная Панамы отыгралась уже через четыре минуты - Адольфо Мачадо сравнял счет.

Бразилия — Панама 1:1

Голы: Пакета, 32 — Мачадо, 36

Мораес - среди самых старых дебютантов сборной Украины

Бразилия: Эдерсон — Фагнер, Милитан, Миранда, Теллес — Артур (Фелипе Андерсон, 72), Каземиро, Пакета (Эвертон, 60) — Коутиньо, Фирмино (Габриэль Жезус, 60), Ришарлисон

Панама: Мехия — Мурильо (Блекмен, 85), Мачадо, Каммингс, Эскобар, Дэвис — Кинтеро (Браун, 85), Купер (Уокер, 82), Годой (Варгас, 90+2), Родригес (Арройо, 89) — Торрес (Фахардо, 74)

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Футбол, Новости футбола, Сборная Панамы, Cборная Бразилии.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Пулев нокаутировал Дину
02 Биатлон. Вирер выиграла малый "Хрустальный глобус" в зачете гонок преследования
03 Украинцы завоевали две золотые медали на чемпионате Европы по стрельбе
04 Шахтер сделал промо к матчу с Динамо в стиле Игры престолов (Видео)
05 UFC Fight Night 148: Результаты боев
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь