Бразилия не сумела обыграть Панаму в товарищеском матче

Новости спорта: Сборные не выявили победителя в товарищеском матче.

В городе Порту (Португалия) состоялся товарищеский матч между сборными Бразилии и Панамы. Встреча завершилась со счетом 1:1.

Первый мяч на 32-й минуте забил полузащитник Милана Лукас Пакета после передачи Каземиро — 1:0. Сборная Панамы отыгралась уже через четыре минуты - Адольфо Мачадо сравнял счет.

Бразилия — Панама 1:1

Голы: Пакета, 32 — Мачадо, 36

Бразилия: Эдерсон — Фагнер, Милитан, Миранда, Теллес — Артур (Фелипе Андерсон, 72), Каземиро, Пакета (Эвертон, 60) — Коутиньо, Фирмино (Габриэль Жезус, 60), Ришарлисон

Панама: Мехия — Мурильо (Блекмен, 85), Мачадо, Каммингс, Эскобар, Дэвис — Кинтеро (Браун, 85), Купер (Уокер, 82), Годой (Варгас, 90+2), Родригес (Арройо, 89) — Торрес (Фахардо, 74)