Скачать
Воскресенье, 24.03.2019
Украинцы завоевали две золотые медали на чемпионате Европы по стрельбе
Украинцы завоевали две золотые медали на чемпионате Европы по стрельбе
Усик пришел на церемонию Человек года в эффектном пиджаке
Усик пришел на церемонию Человек года в эффектном пиджаке
Пулев нокаутировал Дину
Пулев нокаутировал Дину
Биатлон: итоговый общий зачет Кубка мира среди женщин
Биатлон: итоговый общий зачет Кубка мира среди женщин

Испания - Норвегия: видео обзор матча 23.03.2019

Испания - Норвегия: видео обзор матча 23.03.2019
08:47 Сегодня Телеграф football.ua

Новости спорта: Испания начинала отбор к ЕВРО-2020 домашним поединком против сборной Норвегии.

Подопечные Луиса Энрике с первых минут завладели игровой инициативой и пытались создать свой шанс у ворот противника — оборона сборной Норвегии продержалась треть тайма, а затем пала - Родриго ударом в одно касание отправил мяч в ворота после передачи Альбы. 1:0.

Буквально через несколько минут Родриго подправлял мяч пяткой после передачи Наваса — Ярштейн перевел мяч на угловой. Норвежцы постепенно отодвигали игру от своих ворот и смогли создать момент на исходе получаса игры - Эльюнусси не смог толком попасть по мячу в нескольких метрах от ворот после прострела партнера с фланга.

Конец первой половины игры остался за сборной Испании, но огорчить Ярштейна так и не удалось. Сперва, Мората неточно пробил головой в дальний угол ворот, а позже Родриго не смог завершить прицельным ударом роскошную комбинацию своей команды. Свисток арбитра отправил команды отдыхать при минимальном преимуществе испанцев.

Люксембург - Украина: букмекеры оценили шансы команд

Сборная Норвегии абсолютно не собиралась сдаваться и активно начала второй тайм, что сразу же отразилось на количестве желтых карточек — команды вели борьбу за мяч в центре поля, что и сопровождалось "горчичниками". На шестидесятой минуте Серхио Рамос замыкал дальнюю штангу, но не смог попасть по воротам из убойной позиции.

Казалось, что испанцы должны поплатиться за такую расточительность и это произошло. Мартинес свалил противника в своей штрафной, а Джошуа Кинг уверенно реализовал "приговор". 1:1. Впрочем, буквально сразу сборная Испании вернула себе преимущество в счете. Ярштейн сбил Морату в своей штрафной площади, а арбитр сразу же указал на "точку".

В конце матча норвежцы пытались восстановить паритет, но их атаки не имели достаточный уровень остроты. Испанцы грамотно отодвинули игру от своих ворот и не давали сопернику создавать опасные моменты. В конце матча Асенсио мог забить свой гол, но Марко послал мяч выше створа ворот. Финальный свисток зафиксировал победу сборной Испании.

Испания - Норвегия 2:1

Голы: Родриго, 16, Рамос, 71 — Кинг, 65.

Испания: Де Хеа — Навас, Мартинес, Рамос, Альба — Парехо (Родриго, 76), Бускетс, Себальос (Каналес, 74) — Асенсио, Мората (Мата, 89), Родриго.

Норвегия: Ярштейн — Эльабделлауи, Айер, Нордтвейт, Алисами — Одегор (М. Эльюнусси, 56), Хенриксен, Селнес, Йохансен (Камара, 77) — Кинг, Т. Эльюнуси (Йонсен, 55).

Предупреждения: Себальос, Мартинес — Айер, Йонсен, Йохансен, Т. Эльюнусси.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Сборная Испании, Футбол, Видео, Евро-2020, Сборная Норвегии, Новости футбола, Отбор на Евро-2020, Испания - Норвегия.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Пулев нокаутировал Дину
02 Биатлон. Вирер выиграла малый "Хрустальный глобус" в зачете гонок преследования
03 Украинцы завоевали две золотые медали на чемпионате Европы по стрельбе
04 Шахтер сделал промо к матчу с Динамо в стиле Игры престолов (Видео)
05 UFC Fight Night 148: Результаты боев
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь