Испания - Норвегия: видео обзор матча 23.03.2019

Новости спорта: Испания начинала отбор к ЕВРО-2020 домашним поединком против сборной Норвегии.

Подопечные Луиса Энрике с первых минут завладели игровой инициативой и пытались создать свой шанс у ворот противника — оборона сборной Норвегии продержалась треть тайма, а затем пала - Родриго ударом в одно касание отправил мяч в ворота после передачи Альбы. 1:0.

Буквально через несколько минут Родриго подправлял мяч пяткой после передачи Наваса — Ярштейн перевел мяч на угловой. Норвежцы постепенно отодвигали игру от своих ворот и смогли создать момент на исходе получаса игры - Эльюнусси не смог толком попасть по мячу в нескольких метрах от ворот после прострела партнера с фланга.

Конец первой половины игры остался за сборной Испании, но огорчить Ярштейна так и не удалось. Сперва, Мората неточно пробил головой в дальний угол ворот, а позже Родриго не смог завершить прицельным ударом роскошную комбинацию своей команды. Свисток арбитра отправил команды отдыхать при минимальном преимуществе испанцев.

Сборная Норвегии абсолютно не собиралась сдаваться и активно начала второй тайм, что сразу же отразилось на количестве желтых карточек — команды вели борьбу за мяч в центре поля, что и сопровождалось "горчичниками". На шестидесятой минуте Серхио Рамос замыкал дальнюю штангу, но не смог попасть по воротам из убойной позиции.

Казалось, что испанцы должны поплатиться за такую расточительность и это произошло. Мартинес свалил противника в своей штрафной, а Джошуа Кинг уверенно реализовал "приговор". 1:1. Впрочем, буквально сразу сборная Испании вернула себе преимущество в счете. Ярштейн сбил Морату в своей штрафной площади, а арбитр сразу же указал на "точку".

В конце матча норвежцы пытались восстановить паритет, но их атаки не имели достаточный уровень остроты. Испанцы грамотно отодвинули игру от своих ворот и не давали сопернику создавать опасные моменты. В конце матча Асенсио мог забить свой гол, но Марко послал мяч выше створа ворот. Финальный свисток зафиксировал победу сборной Испании.

Испания - Норвегия 2:1

Голы: Родриго, 16, Рамос, 71 — Кинг, 65.

Испания: Де Хеа — Навас, Мартинес, Рамос, Альба — Парехо (Родриго, 76), Бускетс, Себальос (Каналес, 74) — Асенсио, Мората (Мата, 89), Родриго.

Норвегия: Ярштейн — Эльабделлауи, Айер, Нордтвейт, Алисами — Одегор (М. Эльюнусси, 56), Хенриксен, Селнес, Йохансен (Камара, 77) — Кинг, Т. Эльюнуси (Йонсен, 55).

Предупреждения: Себальос, Мартинес — Айер, Йонсен, Йохансен, Т. Эльюнусси.