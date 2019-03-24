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Люксембург - Украина: букмекеры оценили шансы команд

Люксембург - Украина: букмекеры оценили шансы команд
08:17 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: ФФУ

Новости спорта: В понедельник, 25 марта, на 8-тысячном стадионе "Жози Бартель" футболисты национальной команды Люксембурга в матче второго тура отборочной кампании Евро-2020 будут принимать сборную Украины.

Букмекеры в этом противостоянии называют безоговорочными фаворитами подопечных Андрея Шевченко.

Лидер букмекерского дела - контора William Hill выигрыш хозяев поля оценивает коэффициентом 9,50, ничью - 4,60, победу украинцев - 1,35.

Люксембург победил Литву и возглавил группу Украины в отборе на Евро-2020 (Видео)

Напомню, что "желто-синие" на старте квалификации сыграли в Лиссабоне в почетную ничью с португальцами (0:0), а команда Люка Хольца сенсационно одолела дома Литву (2:1).

История футбольного противостояния сборных Украины и Люксембурга насчитывает три матча (в 2006-м, 2014-м и 2015 годах), и все они закончились с одинаковым счетом 3:0 в пользу нашей команды. Учитывая приподнятое настроение люксембуржцев после свидания с литовцами, можно предположить, что встреча на "Жози Бартель" не будет для украинских футболистов легкой прогулкой. Кроме того, не будем забывать, что за последние пять лет игроки из маленькой страны, в частности, одолели на футбольном поле Македонию (1:0), Грецию (1:0), Беларусь (1:0), Венгрию (2:1), Грузию (1:0), Молдову (4:0), отстояли паритет с Италией (1:1) и Францией (0:0).

Португалия - Украина: обзор матча (Видео)

На игре Люксембург - Украина будет работать судейская бригада из Финляндии. Главным арбитром встречи назначен Маттиас Гестраниус. На линиях ему будут помогать Ян-Петер Аравирта и Микко Алакаре. Четвертый арбитр - Петри Вильянен.

Прямую трансляцию матча, который начнется в 21.45, можно будет посмотреть на телеканалах "Украина" и "Футбол 1".

Положение команд в отборочной группе В чемпионата Европы-2020 после двух сыгранных матчей: Люксембург - 3 очка, Украина - 1, Португалия - 1, Сербия - 0, Литва - 0.

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