Бразилия - Панама. Видео обзор матча 23.03.2019

Новости спорта: В Порту состоялся товарищеский матч между сборными Бразилии и Панамы.

Главный тренер "селесао" Тите выпустил с первых минут многих игроков, которые не считаются основными, дав им возможность проявить себя в контрольном матче. Сразу же после стартового свистка бразильцы ожидаемо завладели игровым и территориальным преимуществом, а гости были вынуждены рассчитывать лишь на контратаки, которых практически не было.

Несмотря на ощутимое преимущество во владении мячом, Бразилия долго не могла вскрыть оборону соперника, даже не пробивая по воротам, но затем на протяжении короткого отрезка времени могла забить несколько раз, но Фирмино и Артур (дважды) не использовали свои моменты. Немного позднее забивать мог уже Коутиньо, который нанес прямой удар со штрафного с 18-ти метров, но ему не хватило точности. На 32-й минуте "желто-зеленые" наконец-то повели в счете – Пакета пробил прямо в Мехию после подачи Каземиро, но вратарь не справился с этим ударом – 1:0.

Подопечные Тите совсем недолго вели в счете, ведь уже через 4 минуты "канальщики" восстановили паритет – Мачадо оказался первым на мяче после подачи со штрафного и отправил его в ворота – 1:1. После пропущенного гола и вплоть до окончания первого тайма бразильцы снова оккупировали чужую половину поля, но до ухода на перерыв больше не потревожили Мехию, довольствуясь ничьей по итогам первой 45-минутки.

После возобновления игры бразильцы снова завладели инициативу, но первый острый эпизод возник как раз у их ворот, когда Родригес нанес мощный дальний удар по воротам, но Эдерсон сыграл надежно, потащив мяч. Через две минуты "селесао" ответили на это голевым моментом — Ришарлисон пробил в касание после прострела Фагнера, а ворота Мехии спасла перекладина. После этого в игре продолжительное время не возникало опасных моментов, Бразилия много владела мячом, но не могла вскрыть оборону соперника.

Еще в первой половине второго тайма Тите решил освежить игру команды впереди, выпустив на поле Эвертона и Габриэля Жезуса, но их появление, по большому счету, не усилило бразильцев, Ришарлисон продолжал тянуть на себя одеяло, принимая активное участие едва ли не в каждой атаке, но его усилий было мало для забитого гола. Снова повести в счете мог помочь угловой, после подачи которого Каземиро нанес прицельный удар головой, но перекладина снова сыграла за "канальщиков", а номинальным хозяевам так и не было суждено забить второй гол в отчетном поединке.

В компенсированное время подопечные Хулио Вальдеса могли даже вырвать победы, но удару Фахардо совсем немного не хватило точности. Таким образом, Бразилия экспериментальным составом не сумела обыграть сборную Панамы, возможно в следующем матче против Чехии, который состоится через три дня, в основе мы увидим совсем других исполнителей.

Бразилия - Панама 1:1

Голы: Пакета, 32 — Мачадо, 36

Бразилия: Эдерсон — Фагнер, Милитан, Миранда, Теллес — Артур (Фелипе Андерсон, 72), Каземиро, Пакета (Эвертон, 60) — Коутиньо, Фирмино (Габриэль Жезус, 60), Ришарлисон

Панама: Мехия — Мурильо (Блекмен, 85), Мачадо, Каммингс, Эскобар, Дэвис — Кинтеро (Браун, 85), Купер (Уокер, 82), Годой (Варгас, 90+2), Родригес (Арройо, 89) — Торрес (Фахардо, 74)

Предупреждения: Ришарлисон — Каммингс