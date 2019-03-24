Отбор на Евро-2020: расписание матчей 24.03.2019

Новости спорта: Сегодня, 24 марта, стартует второй тур группового раунда отбора на чемпионат Европы-2020.

В воскресенье, 24 марта, Венгрия в Будапеште сыграет с вице-чемпионом мира Хорватией (19:00 по киевскому времени), другой поединок группы Е Уэльс - Словакия (16:00)пройдет в Кардиффе.

В группе С Северная Ирландия в Белфасте сыграет с футболистами Беларуси (21:45), а Голландия в Амстердаме будет противостоять Германии (21:45).

Представители группы G продолжат отборочный цикл поединками Израиль - Австрия (19:00), Польша - Латвия (21:45), Словения - Северная Македония (21:45).

Казахстан в Нур-Султане сойдется с Россией (16:00), Кипр в Никосии встретится с фаворитом группы I Бельгией (21:45), а Сан-Марино в Серравалле примет Шотландию (19:00).

В понедельник, 25 марта, стартовый тур продолжат матчи в группах А, Н и В, в которой играет сборная Украины.