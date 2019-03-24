Шевченко: Вживую Роналду выглядит гораздо моложе

Новости спорта: Андрей Шевченко прокомментировал физическую форму Криштиану Роналду.

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко оценил шансы Ювентуса с Криштиану Роналду в составе. По словам тренера, Роналду выглядит намного моложе, чем есть на самом деле.

"Вживую Роналду выглядит гораздо моложе, чем есть на самом деле. Смотря на его игру на поле, вы никогда не дадите ему 34 года.

Ювентус был сильной командой и до прихода Роналду, но такого звездного футболиста им явно не хватало. Он может решить исход любого матча. Да, теперь у туринского клуба есть Криштиану и Ювентус может добиться триумфа", - цитирует Шевченко Tuttosport.