Отбор на Евро-2020: где смотреть матчи 24 марта

Сегодня состоится десять матчей квалификации на чемпионат Европы 2020. Среди них суперпротивостояние Нидерланды - Германия.
Напомним, сборная Украины после ничьи в Португалии сыграет свой следующий матч в Люксембурге (25 марта в 21:45).
Расписание 24 марта|воскресенье
Чемпионат Европы 2020 Квалификация
группа C
21:45 Северная Ирландия - Беларусь
21:45 Нидерланды - Германия Футбол 1
группа E
16:00 Уэльс - Словакия Футбол 1
19:00 Венгрия - Хорватия Футбол 1
группа G
19:00 Израиль - Австрия Футбол 2
21:45 Словения - Северная Македония
21:45 Польша - Латвия
группа I
16:00 Казахстан - Россия Футбол 2
19:00 Сан-Марино - Шотландия
21:45 Кипр - Бельгия Футбол 2
В понедельник, 25 марта, стартовый тур продолжат матчи в группах А, Н и В, в которой играет сборная Украины.