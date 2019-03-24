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Воскресенье, 24.03.2019
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Отбор на Евро-2020: где смотреть матчи 24 марта

Отбор на Евро-2020: где смотреть матчи 24 марта
14:14 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт

Новости спорта: Представляем расписание матчей квалификации Евро-2020, которые пройдут в воскресенье, 24 марта.

Сегодня состоится десять матчей квалификации на чемпионат Европы 2020. Среди них суперпротивостояние Нидерланды - Германия.

Напомним, сборная Украины после ничьи в Португалии сыграет свой следующий матч в Люксембурге (25 марта в 21:45).

Расписание 24 марта|воскресенье

Чемпионат Европы 2020 Квалификация

группа C

21:45 Северная Ирландия - Беларусь

21:45 Нидерланды - Германия Футбол 1

группа E

16:00 Уэльс - Словакия Футбол 1

19:00 Венгрия - Хорватия Футбол 1

группа G

19:00 Израиль - Австрия Футбол 2

21:45 Словения - Северная Македония

21:45 Польша - Латвия

группа I

16:00 Казахстан - Россия Футбол 2

19:00 Сан-Марино - Шотландия

21:45 Кипр - Бельгия Футбол 2

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В понедельник, 25 марта, стартовый тур продолжат матчи в группах А, Н и В, в которой играет сборная Украины.

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Сборная Германии, Футбол, Евро-2020, Новости спорта.
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