В Кальяри довольны игрой Срны

Новости спорта: В клубе довольны выступлениями экс-капитана Шахтера.

Защитник Кальяри Дарио Срна близок к тому, чтобы остаться в нынешней команде еще на один год, сообщает Tuttomercatoweb.

Летом 2018-го года хорватский футболист перешел в итальянский клуб из Шахтера, подписав соглашение на один год в возможностью продления еще на один.

Утверждается, что руководство сардинийцев довольно выступлениями защитника и в ближайшее время ему предложат продлить контракт.

Ранее Срна признавался, что всегда и в любом статусе готов вернуться в донецкий Шахтер, за который выступал в течении 15 лет.