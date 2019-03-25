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Фонсека: Сборная Украины колоссально изменилась за последние годы

Фонсека: Сборная Украины колоссально изменилась за последние годы
04:27 Сегодня Телеграф isport.ua

Новости спорта: Главный тренер Шахтера Паулу Фонсека высказал свое мнение о ничейном поединке сборных Португалии и Украины в отборе на Евро-2020.

По словам португальского специалиста, рассказал об изменениях в команде, которые появились с приходом Андрея Шевченко, а аткже отметил, что теперь верит в "желто-синих" еще больше.

"Все эксперты перед матчем отдавали предпочтение Португалии, но я не был таким уверенным. Сборная Украины колоссально изменилась за последние годы. Шевченко поменял менталитет игроков. Я вижу с каким желанием они едут в сборную, вижу атмосферу в коллективе, вижу, как футболисты отдаются на поле. Самое главное – они играют в футбол.

Я знал, что Украина может рассчитывать на положительный результат. Могу с уверенностью сказать, что нынешний состав сборной Португалии едва ли не самый сильный за всю историю.

Ключевые футболисты в топовых клубах. Проблема тренера Фернанду Сантуша лишь в том, чтобы выбрать лучших среди лучших. Португалия не только сегодня есть топ-командой, она будет такой и в будущем.

В начале матча Украина играла идеально, высокий прессинг создал большие проблемы португальцам. Свои лучшие качества показали центральные защитники Кривцов и Матвиенко. Противостоять Роналду было очень сложно, но они хорошо справились. Не просто хорошо, а провели фантастический матч.

Для меня Португалия – главный фаворит группы. За вторую позицию будет битва между Сербией и Украиной. Но после пятничного матча я еще больше верю в Украину", – сказал Фонсека в эфире телеканала Футбол 1.

"Фонсека помог": Марлос - о матче против Португалии

В понедельник, 25 марта, Украина проведет второй отборочный матч, в котором встретится с Люксембургом.

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Сборная Украины, ФФУ, Новости футбола, Паулу Фонсека.
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