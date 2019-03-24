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Отбор Евро-2020: Россия разгромила Казахстан

Отбор Евро-2020: Россия разгромила Казахстан
18:01 Сегодня Телеграф championat.com Фото: РФС

Новости спорта: Сборная России разгромила Казахстан в матче отборочного турнира Евро-2020.

Сборная России одержала победу в матче второго тура отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года с Казахстаном. Встреча, проходившая в Нур-Султане, завершилась со счётом 4:0 в пользу гостей.

В первом тайме в составе российской сборной дубль оформил форвард «Валенсии» Денис Черышев. На 19-й минуте Черышев отличился после передачи Алексея Ионова. Ещё один мяч Черышев забил уже в компенсированное время первого тайма, переправив мяч в ворота после прострела Артёма Дзюбы. После перерыва, на 52-й минуте, похожий мяч забил уже сам Дзюба, которому ассистировал Черышев. А на 62-й минуте защитник казахстанцев Абзал Бейсебеков срезал мяч в свои ворота после удара Оздоева.

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Сборная России набрала три очка в двух турах. Также в группе I по три набранных очка у сборных Бельгии, Казахстана и Кипра, которые одержали победы в матчах первого тура.

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Сборная России, Сборная Казахстана, Евро-2020, Новости спорта.
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