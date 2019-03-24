Отбор Евро-2020: Уэльс обыграл Словакию

Встреча состоялась в Кардиффе на стадионе «Кардифф Сити». Обслуживал матч арбитр Феликс Цвайер, которому помогали Торстен Шифнер и Марко Ахмюллер.
Единственный гол был забит на 5-й минуте встречи. Автором гола стал Даниэль Джеймс. Лидер валлийской сборной Гарет Бэйл провёл на поле все 90 минут.
Уэльс, набрав три очка, поднялся на третье место в турнирной таблице группы Е. Словакия (3) опустилась на второе место.
В следующем туре Уэльс на выезде сыграет с Хорватией. Встреча состоится 8 июня. Словакии предстоит гостевая игра с Азербайджаном, которая пройдёт 11 июня.