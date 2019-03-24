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Отбор Евро-2020: Уэльс обыграл Словакию

Отбор Евро-2020: Уэльс обыграл Словакию
18:29 Сегодня Телеграф championat.com Фото: Twitter

Новости спорта: В матче 2-го тура группового этапа отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года сборная Уэльса обыграла команду Словакии со счётом 1:0.

Встреча состоялась в Кардиффе на стадионе «Кардифф Сити». Обслуживал матч арбитр Феликс Цвайер, которому помогали Торстен Шифнер и Марко Ахмюллер.

Единственный гол был забит на 5-й минуте встречи. Автором гола стал Даниэль Джеймс. Лидер валлийской сборной Гарет Бэйл провёл на поле все 90 минут.

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Уэльс, набрав три очка, поднялся на третье место в турнирной таблице группы Е. Словакия (3) опустилась на второе место.

В следующем туре Уэльс на выезде сыграет с Хорватией. Встреча состоится 8 июня. Словакии предстоит гостевая игра с Азербайджаном, которая пройдёт 11 июня.

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Евро-2020, Новости спорта, Сборная Словакии, Сборная Ууэльса.
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