Отбор Евро-2020: Венгрия обыграла Хорватию

Новости спорта: Сборная Хорватии потерпела поражение в матче отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года со сборной Венгрии.

Встреча, проходившая в Будапеште на стадионе «Гроупама Арена», завершилась со счётом 2:1 в пользу хозяев.

Гости вышли вперёд на 13-й минуте, отличился Анте Ребич. Ещё до перерыва Адам Салаи сравнял счёт, а на 76-й минуте Мате Паткои принёс сборной Венгрии победу. Больше счёт не менялся.

Сборная Венгрии набрала три очка в турнирной таблице группы E. Также три очка после двух туров — у сборных Хорватии, Словакии и Уэльса. Единственной командой, не набравшей очков в этой группе, является сборная Азербайджана.

В следующем, третьем, туре сборная Венгрии сыграет с Азербайджаном, а сборная Хорватии — с Уэльсом.