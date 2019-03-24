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Отбор Евро-2020: Венгрия обыграла Хорватию

Отбор Евро-2020: Венгрия обыграла Хорватию
21:09 Вс, 24 Март 2019 Телеграф championat.com

Новости спорта: Сборная Хорватии потерпела поражение в матче отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года со сборной Венгрии.

Встреча, проходившая в Будапеште на стадионе «Гроупама Арена», завершилась со счётом 2:1 в пользу хозяев.

Гости вышли вперёд на 13-й минуте, отличился Анте Ребич. Ещё до перерыва Адам Салаи сравнял счёт, а на 76-й минуте Мате Паткои принёс сборной Венгрии победу. Больше счёт не менялся.

Сборная Венгрии набрала три очка в турнирной таблице группы E. Также три очка после двух туров — у сборных Хорватии, Словакии и Уэльса. Единственной командой, не набравшей очков в этой группе, является сборная Азербайджана.

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В следующем, третьем, туре сборная Венгрии сыграет с Азербайджаном, а сборная Хорватии — с Уэльсом.

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Сборная Хорватии, Евро-2020, Новости спорта.
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