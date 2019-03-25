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Малиновский: Сейчас уже нет слабых соперников

Малиновский: Сейчас уже нет слабых соперников
01:06 Сегодня Телеграф ФФУ

Новости спорта: Руслан Малиновский рассказал, за счет чего Украина сможет обыграть Люксембург.

Полузащитник сборной Украины Руслан Малиновский, пришедший на пресс-конференцию вместе с Андреем Шевченко, прокомментировал предстоящую игру с Люксембургом.

"Сейчас уже нет слабых соперников. В чемпионате Бельгии "маленькие" команды также способны взять верх над большими. Тем более, Люксембург играет дома. Нам нужно хорошо подготовиться к сопернику и сыграть с такой же самоотдачей и концентрацией, как против Португалии. Только в таком случае мы можем рассчитывать на положительный результат.

Тренерский штаб рассказал нам, как нужно противостоять этой команде. Мы должны за счет темпа игры, скоростей и индивидуальных качеств в атаке создавать моменты и не давать шансов сопернику. Важно показать содержательный футбол и добыть результат. Нам нужны очки, и завтра мы должны их добыть", - заявил Руслан Малиновский.

Португалия - Украина: обзор матча (Видео)

Напомним, матч отбора Евро-2020 Люксембург - Украина состоится на стадионе Жози Бартель 25 марта в 21:45 по киевскому времени.

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Сборная Украины, ФФУ, Новости футбола, Руслан Малиновский.
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