Малиновский: Сейчас уже нет слабых соперников

Новости спорта: Руслан Малиновский рассказал, за счет чего Украина сможет обыграть Люксембург.

Полузащитник сборной Украины Руслан Малиновский, пришедший на пресс-конференцию вместе с Андреем Шевченко, прокомментировал предстоящую игру с Люксембургом.

"Сейчас уже нет слабых соперников. В чемпионате Бельгии "маленькие" команды также способны взять верх над большими. Тем более, Люксембург играет дома. Нам нужно хорошо подготовиться к сопернику и сыграть с такой же самоотдачей и концентрацией, как против Португалии. Только в таком случае мы можем рассчитывать на положительный результат.

Тренерский штаб рассказал нам, как нужно противостоять этой команде. Мы должны за счет темпа игры, скоростей и индивидуальных качеств в атаке создавать моменты и не давать шансов сопернику. Важно показать содержательный футбол и добыть результат. Нам нужны очки, и завтра мы должны их добыть", - заявил Руслан Малиновский.

Напомним, матч отбора Евро-2020 Люксембург - Украина состоится на стадионе Жози Бартель 25 марта в 21:45 по киевскому времени.