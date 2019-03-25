Дибала хочет покинуть Ювентус

Новости спорта: Аргентинский форвард турницев не хочет работать под руководством Аллегри.

Нападающий Ювентуса Пауло Дибала пока не принял окончательного решения по своему будущему.

Как сообщает Tuttomercatoweb, звездный аргентинец готов остаться в туринском клубе, но при одном условии.

Если наставник "старой синьоры" Массимилиано Аллегри летом покинет свой пост, то Дибала не будет настаивать на своем уходе.

Напомним, Пауло Дибала перебрался в Турин летом 2015-го из Палермо за 40 млн евро. В текущем сезоне футболист принял участие в 35 матчах своей нынешней команды, в среднем проводя на поле 67 минут. Аргентинец отметился 9 голами и 6 результативными передачами.