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"Положительный результат": Леоненко - о матче Португалия - Украина

"Положительный результат": Леоненко - о матче Португалия - Украина
11:05 Сегодня Телеграф ТК Футбол

Новости спорта: Футбольный эксперт Виктор Леоненко подвел итоги матча Португалия - Украина.

Известный телеэксперт и экс-игрок «Динамо» Виктор Леоненко поделился мнением о матче отбора на Евро-2020 Португалия - Украина (0:0).

«Ничья на Да Луш - положительный результат для сборной Украины. Хорошая игра в обороне началась с Пятова. Португалия выполнила миллион фланговых передач, но практически ни одна не нашла своего адресата. Отлично сыграла наша защита, и прежде всего голкипер. Это большой плюс для нашей сборной.

Португалия - Украина: обзор матча (Видео)

Атака? Здесь вопросы к нашей сборной остаются. Португальцы делали все правильно в атаке, к ним претензий от тренера быть не может. Здесь нужно отметить игру нашей обороны как в целом, так и при фланговых передачах», – сказал Леоненко.

Напомним, сегодня, 25 марта сборная Украины проведет второй матч отбора на Евро-2020. Соперником подопечных Андрея Шевченко станет сборная Люксембурга.

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Сборная Португалии, Сборная Украины, Футбол, Новости футбола, ТК Футбол, Отбор на Евро-2020.
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