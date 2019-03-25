"Положительный результат": Леоненко - о матче Португалия - Украина

Новости спорта: Футбольный эксперт Виктор Леоненко подвел итоги матча Португалия - Украина.

Известный телеэксперт и экс-игрок «Динамо» Виктор Леоненко поделился мнением о матче отбора на Евро-2020 Португалия - Украина (0:0).

«Ничья на Да Луш - положительный результат для сборной Украины. Хорошая игра в обороне началась с Пятова. Португалия выполнила миллион фланговых передач, но практически ни одна не нашла своего адресата. Отлично сыграла наша защита, и прежде всего голкипер. Это большой плюс для нашей сборной.

Атака? Здесь вопросы к нашей сборной остаются. Португальцы делали все правильно в атаке, к ним претензий от тренера быть не может. Здесь нужно отметить игру нашей обороны как в целом, так и при фланговых передачах», – сказал Леоненко.

Напомним, сегодня, 25 марта сборная Украины проведет второй матч отбора на Евро-2020. Соперником подопечных Андрея Шевченко станет сборная Люксембурга.