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Заявка сборной Украины на матч против Люксембурга

Заявка сборной Украины на матч против Люксембурга
12:20 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт

Новости спорта: Андрей Шевченко огласил заявку сборной Украины на матч против Люксембурга.

В понедельник, 25 марта, сборная Украины сыграет с Люксембургом в рамках отборочного цикла на Евро-2020. Стала известна заявка команды Андрея Шевченко на этот матч. Об этом сообщает официальный сайт ФФУ.

Вратари: Денис Бойко, Андрей Пятов, Андрей Лунин;

Защитники: Богдан Бутко, Эдуард Соболь, Сергей Кривцов, Николай Матвиенко, Никита Бурда, Виталий Миколенко, Артем Шабанов;

Полузащитники: Евгений Коноплянка, Тарас Степаненко, Сергей Болбат, Сергей Сидорчук, Александр Караваев, Виктор Цыганков, Виталий Буяльский, Николай Шапаренко, Александр Зинченко, Руслан Малиновский, Роман Безус;

Нападающие: Роман Яремчук, Жуниор Мораес.

Сколько украинцев поддержит сборную в Люксембурге

Сергей Болбат и Артем Шабанов заменили травмированных Артема Кравца и Марлоса.

Ранее стало известно, что около тысячи болельщиков придут поддержать сине-желтых на Жози Бартель.

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко отметил, что его команде предстоит сыграть лидером отборочной группы.

Начало игры — в 21:45 по киевскому времени.

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Сборная Украины, Роман Безус, Тарас Степаненко, Евгений Коноплянка, Виталий Буяльский, Сергей Сидорчук, Сергей Болбат, Руслан Малиновский, Александр Зинченко, Александр Караваев, Сборная Люксембурга, Виктор Цыганков, Николай Шапаренко.
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