Заявка сборной Украины на матч против Люксембурга

В понедельник, 25 марта, сборная Украины сыграет с Люксембургом в рамках отборочного цикла на Евро-2020. Стала известна заявка команды Андрея Шевченко на этот матч. Об этом сообщает официальный сайт ФФУ.
Вратари: Денис Бойко, Андрей Пятов, Андрей Лунин;
Защитники: Богдан Бутко, Эдуард Соболь, Сергей Кривцов, Николай Матвиенко, Никита Бурда, Виталий Миколенко, Артем Шабанов;
Полузащитники: Евгений Коноплянка, Тарас Степаненко, Сергей Болбат, Сергей Сидорчук, Александр Караваев, Виктор Цыганков, Виталий Буяльский, Николай Шапаренко, Александр Зинченко, Руслан Малиновский, Роман Безус;
Нападающие: Роман Яремчук, Жуниор Мораес.
Сергей Болбат и Артем Шабанов заменили травмированных Артема Кравца и Марлоса.
Ранее стало известно, что около тысячи болельщиков придут поддержать сине-желтых на Жози Бартель.
Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко отметил, что его команде предстоит сыграть лидером отборочной группы.
Начало игры — в 21:45 по киевскому времени.