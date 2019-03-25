Люксембург - Украина: команды определились с цветами формы на матч

Новости спорта: Сборные Украины и Люксембурга определились с формой футболистов на сегодняшний поединок, который состоится в рамках отбора на Евро-2020.

Сборная Украины сыграет в желтом комплекте формы, хозяева поля выйдут на поединок в красном комплекте. Об этом сообщает пресс-служба Федерации футбола Украины.

Соответствующее решение было принято сегодня на традиционном предматчевом совещании с участием официальных лиц футбольной встречи и представителей команд.

Поединок Люксембург — Украина состоится 25 марта на 8-тысячном стадионе "Жози Бартель" и начнется в 21.45. Букмекеры в этом противостоянии называют безоговорочными фаворитами подопечных Андрея Шевченко. Сборную Украины в Люксембурга поддержат более тысячи футбольных болельщиков.