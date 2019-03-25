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Люксембург - Украина: когда и где смотреть матч отбора на Евро-2020

Люксембург - Украина: когда и где смотреть матч отбора на Евро-2020
13:58 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт

Новости спорта: Команда Андрея Шевченко проведет матч 2-го тура европейской квалификации.

валификация на чемпионат Европы 2020 началась резко для сборной Украины – с двух выездных поединков в течение четырех дней. В Португалии подопечные Андрея Шевченко уже отстрелялись, а вот с Люксембургом только предстоит сыграть. Интересно, что сборной карликовой страны мы будем противостоять как лидеру группы. Именно Люксембург после первого тура возглавляет турнирную таблицу квалификационной группы В.

Матч Люксембург - Украина состоится 25-го марта в 21:45 на стадионе "Жози Бартель". Телетрансляция в Украине запланирована на телеканалах "Украина" и "Футбол 1". Также поединок будет доступен на интернет-платформе OLL.tv.

Отбор на Евро-2020: расписания матчей 25 марта

Где еще смотреть онлайн прямую трансляцию поединка квалификации Евро-2020 Люксембург - Украина?

Хорватия - Sportklub HD Croatia

Люксембург - RTL 2

Сербия - SportKlub HD Serbia

Великобритания - Sky Sports Red Button, SKY GO Extra

США - Univision Deportes En Vivo, ESPN3

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Сборная Украины, Футбол, Новости футбола, Отбор на Евро-2020.
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