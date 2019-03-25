Люксембург 1:2 Украина: события матча

Новости спорта: 25 марта сборная Украины играет свой второй матч отбора ЧЕ-2020 против команды Люксембурга.

Сегодня сборная Люксембурга принимает сборную Украины в матче квалификации на чемпионат Европы - 2020. Матч состоится в 21:45 по киевскому времени.

Сборная Украины стартовала в отборе на Евро-2020 выездной ничьей на поле действующего чемпиона Европы Португалии, но тот результат может стать бесполезным, если не будет обыгран Люксембург, который неожиданно вышел в лидеры группы после стартового тура.

Положение в группе В: 1. Люксембург (3 очка), 2. Украина (1 очко), 3. Португалия (1 очко), 4. Сербия (0 очков и 0 игр), 5. Литва (0 очков).

Встречу в прямом эфире в Украине покажут телеканалы "Украина" и "Футбол 1". "Телеграф Спорт" проведет текстовую онлайн-трансляцию матча.

Текстовая онлайн-трансляция матча:

ЛЮКСЕМБУРГ 1:2 УКРАИНА

Голы: Тюрпель 34, Родригес аг 92 - Цыганков 39

Финальный свисток

90+2 ГОЛ! Родригес забивает в свои ворота!

Арбитр добавил 3 минуты.

90' - Опасно у ворот Пятова - выход два в один, но Тиль не попал по воротам.

87' - Замена: Буяльский вышел вместо Караваева (травма).

85' - Удар КОноплянки в девятку метров с 25-ти - голкипер Люксембурга забирает мяч в руки.

81' - Удар Малиновского со штрафного - намного выше ворот.

79' - Замена: Караваев вместо Бутко.

79' - Удар Коноплянки - голкипер Люксембурга перевел мяч на угловой.

76' - Фол на Коно.

74' - Очередной навес на Яремчука, но защитники справляются.

67' - Мораес сыграл "в стеночку" с Цыганковым и смог пробить из штрафной Люксембурга. Мимо левого от себя нижнего угла просвистел мяч.

64' - Замена: Яремчук вышел вместо Безуса.

64' - Бутко сфолил и заработал желтую карточку.

63' - Коноплянка снова пробивает мимо - выше девятки и ворот.

62' - Малже (Люксембург) заработал желтую карточку, сфолив на Мораесе.

60' - Мораес фолит в центре поля.

54' - Цыганков заработал угловой - удар Мораеса, но мимо ворот.

51' - Шано (Люксембург) получает желтую карточку за претензии к арбитру.

49' - Три атаки подряд пережила защита сборной Украины.

48' - Бурда получает желтую карточку за срыв опасной контратаки Люксембурга.

45' - Начался второй тайм.

ПЕРЕРЫВ

45+1 - Закончился первый тайм!

39' - ГОЛ! Виктор Цыганков сравнял счет после отличной передачи Зинченко.

34' - ГОЛ! Давид Тюрпель забил гол, мяч отлетел от Бутко, поэтому офсайда не было.

33' - Опасно! Пятов дважды спасает ворота.

32' - Штрафной. Коноплянка взялся пробивать, но мяч полетел немного мимо ворот и попал в стойку за воротами.

31' - Малиновский заработал опасный штрафной.

27' - Опасная атака Люксембурга - Бурда вынес мяч на угловой.

26' - Зинченко сыграл рукой в центре поля.

24' - Мыколенко заработал угловой для Украины.

20' - Зинченко в прессинге сфолил.

15' - Прострел с правого фланга от Бутко, но в руки забирает голкипер.

12' - Миколенко прорвался по левому флангу и накатил на ход Коноплянке в штрафной хозяев. Но возникло недопонимание и мяч перехватили соперники.

9' - Сборная Украины спешит иди в атаку и часто теряет мяч.

7' - Навес со штрафного удара закончился не опасным моментом.

6' - Коноплянка фолит возле своей штрафной площадки.

1' - Первая атака сборной Украины - Мораес пробивал головой, но защитник помешал точному удару.

Матч начался

Звучит гимн Украины, Мораес с рукой на сердце поет "Ще не вмерла"

Судить сегодняшнюю игру будет финский арбитр Маттиас Гестраниус.

Составы

Люксембург: Морис — Янс, Шано, Мальже, Карлсон — Родригес, Баррейру, К. Мартинс, О. Тилль — В. Тилль, Тюрпель.

Украина: Пятов, Бутко, Бурда, Матвиенко, Миколенко, Малиновский, Зинченко, Безус, Коноплянка, Цыганков, Мораес

В запасе: Бойко, Лунин, Соболь, Кривцов, Шабанов, Степаненко, Шапаренко, Сидорчук, Буяльский, Болбат, Караваев, Яремчук.

Тренировка перед матчем

Кроме нашего матча в группе В будет сыгран еще один - Португалия принимает Сербию. Этот матч, также, начнется в 21:45.