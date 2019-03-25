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Реал готовит невероятные деньги на трансфер Мбаппе

Реал готовит невероятные деньги на трансфер Мбаппе
15:09 Сегодня Телеграф championat.com

Новости спорта: Килиан может затмить трансферный рекорд Неймара.

Реал намерен предложить ПСЖ 280 миллионов евро, сообщает AS со ссылкой на France Football. По информации источника, переговоры начнутся на следующей неделе.

В услугах Мбаппе заинтересован тренер Реала Зинедин Зидан. Однако говорить о своем соотечественнике француз отказывается.

«Вы знаете, что я говорю только о своих футболистах. Мбаппе и Неймар – хорошие футболисты, но я сконцентрирован только на ближайшем матче Реала», — заявил Зидан.

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AS утверждает, что ПСЖ недавно огорчил Мбаппе, оштрафовав его на 180 тысяч евро за опоздание на командное собрание.

В нынешнем сезоне 20-летний Мбаппе сыграл в 35 матчах за ПСЖ во всех турнирах, отметившись 31 голом и 11 ассистами.

Реал на данный момент продолжает борьбу только в Ла Лиге, имея лишь математические шансы на чемпионство. После 28 туров Сливочные идут третьими, уступая 2 очка Атлетико и 12 – Барселоне.

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ПСЖ, ФК Реал, Футбол, Новости футбола, Килиан Мбаппе.
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