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Сборная Франции сыграет в ретро-форме

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Сборная Франции сыграет в ретро-форме
15:28 Сегодня Телеграф championat.com Фото: Twitter

Новости спорта: В сегодняшнем матче сборная Франции сыграет с исландцами в особенной форме.

Сборная Франции проведёт отборочный матч к чемпионату Европы 2020 года с командой Исландии в особенной форме. Как сообщает Squawka, по случаю празднования 100-летия образования Федерации футбола Франции футболисты национальной команды на эту игру выйдут в специальных футболках.

Матч между сборными Франции и Исландии состоится сегодня, 25 марта, начало — в 21:45 по киевскому времени.

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Федерация футбола Франции образована 7 апреля 1919 года путём преобразования Французского межсоюзного комитета спорта, образованного в 1907 году и от имени Франции вступившего в ФИФА. Федерация футбола Франции вместе с Федерацией футбола Италии и Федерацией футбола Бельгии были инициаторами и идеологами создания УЕФА в 1954 году.

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Сборная Франции, Евро-2020, Сборная Исландии.
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