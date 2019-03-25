Сборная Франции сыграет в ретро-форме

Новости спорта: В сегодняшнем матче сборная Франции сыграет с исландцами в особенной форме.

Сборная Франции проведёт отборочный матч к чемпионату Европы 2020 года с командой Исландии в особенной форме. Как сообщает Squawka, по случаю празднования 100-летия образования Федерации футбола Франции футболисты национальной команды на эту игру выйдут в специальных футболках.

Матч между сборными Франции и Исландии состоится сегодня, 25 марта, начало — в 21:45 по киевскому времени.

Федерация футбола Франции образована 7 апреля 1919 года путём преобразования Французского межсоюзного комитета спорта, образованного в 1907 году и от имени Франции вступившего в ФИФА. Федерация футбола Франции вместе с Федерацией футбола Италии и Федерацией футбола Бельгии были инициаторами и идеологами создания УЕФА в 1954 году.