Зинченко: Я хочу побить рекорд Тимощука

Новости спорта: Полузащитник сборной Украины Александр Зинченко поделился ожиданиями от сегодняшнего матча национальной сборной против команды Люксембурга.

Александр Зинченко в интервью Footboom накануне матча против команды Люксембурга в рамках отбора к Евро-2020, в частности, отметил, что хочет побить рекорд Анатолия Тимощука по числу праведных матчей за сборную.

“Что для меня сборная? Честь. У меня есть планка, я хочу побить рекорд Анатолия Тимощука.

Нам нужно участвовать во всех турнирах и проходить как можно дальше, чтобы было больше игр. Так что будем стараться”, - сказал Зинченко.

Напомним, 39-летний экс-капитан сборной Украины полузащитник Анатолий Тимощук сыграл за национальную команду рекордные 144 матча.

Сегодня полузащитник сборной Украины Александр Зинченко будет иметь возможность провести свой 25-й матч за национальную команду. Поединок Люксембург — Украина состоится 25 марта на 8-тысячном стадионе "Жози Бартель" и начнется в 21.45. Украинцев поддержат более 1000 болельщиков. Букмекеры в этом противостоянии называют безоговорочными фаворитами подопечных Андрея Шевченко.

Это будет второй матч сборной Украины в рамках отбора на чемпионат Европы по футболу 2020 года. Первый матч состоялся 22 марта против Португалии и закончился со счетом 0:0. Тогда сборную Украины поддержали около 2000 болельщиков.