Ордец вернулся к тренировкам с Шахтером

Новости спорта: Футболисты донецкого “Шахтера” начали подготовку к центральному матчу 23-го тура УПЛ с “Александрией”.

В тренировке 25 марта приняли участие 16 футболистов, вместе с которыми в общей группе после полугода восстановления занимался и защитник Иван Ордец. Об этом сообщает пресс-служба ФК “Шахтер”.

“Индивидуальная программа была у Оларенваджу Кайоде, а центральный защитник Иван Ордец, который более полугода восстанавливался после травмы бедра, вернулся в общую группу”, - говорится в сообщении.

“Очень долго ждал этого момента. Теперь нужно полностью восстановиться, набрать форму и искать своего шанса. Чувствую себя хорошо, но тренируюсь еще не на 100 процентов, ведь мышцам необходимо немного времени для адаптации. Пока рано говорить об участии в официальных матчах. Придет время, и я буду играть”, - прокомментировал свое возвращение Ордец.

На сегодняшней тренировке “горняки” размялись в фитнес-центре, после чего полтора часа уделили работе с мячом и игровым упражнениям.