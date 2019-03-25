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Сборная Украины U-21 обыграла Казахстан

Сборная Украины U-21 обыграла Казахстан
19:16 Пн, 25 Март 2019 Телеграф Укринформ

Новости спорта: Подопечные Руслана Ротаня добыли сухую победу над казахскими сверстниками.

Украинская футбольная "молодежка" (U21) под руководством Руслана Ротаня одержала 25 марта победу (2:0) над сверстниками из Казахстана на турнире Antalya Cup 2019 в Турции.

Мячи в нашей команде забили Назарий Русин (11-я минута, с пенальти) и Богдан Леднев (64, с пенальти).

Подопечные Ротаня проведут на турнире еще один поединок,

До этого сборная Украины провела в Турции два матча: в товарищеской игре разошлась миром (0:0) с эстонцами, а в зачет турнира обыграла команду Северной Македонии (3:1).

Динамо сыграло вничью с Полесьем

Расписание заключительных матчей турнира:

26.03. Латвия - Украина (начало в 14.00)

26.03. Эстония - Северная Македония (16.00).

Эти соревнования являются одним из этапов подготовки украинской "молодежки" к отбору Евро-2021. "Сине-желтые" стартуют 6 сентября матчем против Финляндии. Кроме этих команд, в группе также сыграют сборные Мальты, Румынии, Северной Ирландии и Дании.

В финальной части Евро-2021 (U-21) примут участие 12 стран. Это Венгрия и Словения, как хозяева турнира, а также 10 сборных, которые присоединятся к ним по результатам отбора (девять победителей групп и победитель плей-офф с участием двух лучших вторых команд).

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Сборная Украины, ФФУ, Новости спорта, Руслан Ротань.
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