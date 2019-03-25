Состав сборной Украины на матч с Люксембургом

Сегодня в 21:45 сборная Украины проведет второй матч отбора Евро-2020, а соперником будет Люксембург.
В стартовом составе Андрей Шевченко выпустил Жуниора Мораеса и Романа Безуса.
Люксембург: Морис — Янс, Шано, Мальже, Карлсон — Родригес, Баррейру, К. Мартинс, О. Тилль — В. Тилль, Тюрпель.
Украина: Пятов, Бутко, Бурда, Матвиенко, Миколенко, Малиновский, Зинченко, Безус, Коноплянка, Цыганков, Мораес
В запасе: Бойко, Лунин, Соболь, Кривцов, Шабанов, Степаненко, Шапаренко, Сидорчук, Буяльский, Болбат, Караваев, Яремчук.
Напомним, вратарь сборной Украины по футболу Андрей Пятов вошел в топ-5 лучших игроков национальных команд в нынешнем сезоне по версии УЕФА.