Состав сборной Украины на матч с Люксембургом

Новости спорта: Мораес и Безус - в старте сборной Украины на Люксембург.

Сегодня в 21:45 сборная Украины проведет второй матч отбора Евро-2020, а соперником будет Люксембург.

В стартовом составе Андрей Шевченко выпустил Жуниора Мораеса и Романа Безуса.

Люксембург: Морис — Янс, Шано, Мальже, Карлсон — Родригес, Баррейру, К. Мартинс, О. Тилль — В. Тилль, Тюрпель.

Украина: Пятов, Бутко, Бурда, Матвиенко, Миколенко, Малиновский, Зинченко, Безус, Коноплянка, Цыганков, Мораес

В запасе: Бойко, Лунин, Соболь, Кривцов, Шабанов, Степаненко, Шапаренко, Сидорчук, Буяльский, Болбат, Караваев, Яремчук.

Напомним, вратарь сборной Украины по футболу Андрей Пятов вошел в топ-5 лучших игроков национальных команд в нынешнем сезоне по версии УЕФА.