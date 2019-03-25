Отбор Евро-2020. Турция разгромила Молдову

Новости спорта: Турция разгромила Молдавию в матче отбора Евро-2020.

В матче 2-го тура отборочного турнира чемпионата Европы — 2020 сборная Турции разгромила национальную команду Молдавии со счётом 4:0. Встреча состоялась в Эскишехире на стадионе «Эскишехир Арена». Обслуживал матч украинский арбитр Сергей Бойко.

Счёт на 24-й минуте открыл Хассан Али Калдырым, которому ассистировал Хакан Чалханоглу. Через две минуты преимущество турков увеличил Джек Тосун с передачи Бурака Йилмаза. Во втором тайме Тосун довёл счёт до крупного, оформив дубль. Окончательный счёт установил Кан Айхан с паса Дениза Тюрюджа.

Турция, набрав шесть очков, вышла на первое место в турнирной таблице группы Н. Молдавия (0) занимает пятое место.

В следующем туре Турция на своём поле сыграет с Францией. Молдавии предстоит домашняя игра с Андоррой. Оба матча состоятся 8 июня.