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Слова тренера сборной Люксембурга после матча Украиной

Слова тренера сборной Люксембурга после матча Украиной
09:54 Сегодня Телеграф Спорт Арена

Новости спорта: Наставник сборной Люксембурга подвел итоги матча против Украины в отборе на Евро-2020.

Главный тренер сборной Люксембурга Люк Хольц прокомментировал поражение своей команды в матче против Украины (1:2). По словам наставника, он не увидел фол в моменте перед решающим штрафным матча, но все же доволен выступлениями игроков.

«Очень обидно, что мы пропустили такой решающий гол. Я считаю, фол, за который назначили тот штрафной, не было. Впрочем, учитывая то, что по результатам Лиги наций сборная Украины входит в число лучших команд Европы, я очень доволен качеством игры своих футболистов», — цитирует Хольца официальный сайт ФФУ.

Тренер заявил, что в игре против Украины он увидел своих игроков очень сильными исполнителями, чего не было раньше. Хольц считает, что его команда сделал несколько шагов вверх.

«Мы имели много шансов забить во второй раз. Нужно быть спокойнее в реализации. Пока что мы не можем похвалиться этим футбольным качеством, ведь наши игроки выступают во вторых, третьих, даже четвертых лигах».

«Повторюсь, я очень доволен своей командой. Мы прыгнули на несколько шагов вверх. Настолько сильной свою команду я еще не видел».

"Везет сильнейшим": Шевченко - о матче против Люксембурга

Тренер Украины Андрей Шевченко заявил, что команде помогло везение, но его нужно было заслужить.

На данный момент Люксембург занимает второе место в рамках группы B, имея в своем активе 3 очка. Украина лидирует (4 очка).

Следующий матч команда Хольца проведет 7 июня против Литвы. Украина в тот же день сыграет с Сербией.

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