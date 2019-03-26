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"Везет сильнейшим": Шевченко - о матче против Люксембурга

"Везет сильнейшим": Шевченко - о матче против Люксембурга
09:13 Сегодня Телеграф isport.ua

Новости спорта: Андрей Шевченко прокомментировал победу сборной в Люксембурге.

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко в эфире канала Футбол 1 поделился эмоциями после победы над Люксембургом в отборе на Евро-2020.

"Эмоции двоякие, но я рад. Эта победа - нам повезло, но везет сильнейшим. Здесь не может быть отговорок. Благодарю болельщиков, очень много людей приехали поддержать команду. Игра получилась тяжелая. Но простых игр у нас не будет. Люксембург продемонстрировал отличные бойцовские качества, но нам повезло.

Я знал, что будет тяжело. Я не хочу сразу идти по горячим следам. Мы где-то потеряли контроль и было много единоборств, которые мы проиграли. В первом тайме пропустили, подустали, но сразу же забили. Сумбур получился. Убираю всю игру - главное сегодня результат, мы его добились.

Я думаю, те ребята, которые выходили сегодня, все делали для того, чтобы команда выиграла. Добились успеха в тяжелейшей игре, отдавая много энергии. У меня не может быть к ребятам претензий. Старание было, не все получилось, что планировали, но главное - это победа.

Мы старались выпустить Яремчука быстрее, но не все получалось. Приняли решение играть в два нападающих. Думаю, создали определенное давление. Но особо острых моментов у нас не было, Люксембург успевал перекрывать.

Мы закончили этот цикл. Для нас всегда весна - самая тяжелая. Если бы кто-то сказал, что весной будет 4 очка, я бы согласился. Был тяжелейший матч с Португалией, здесь еще тяжелее. Март очень тяжелый для нас. Будем готовиться на июнь. Надо забывать об этом, но самое главное - три очка", – сказал Шевченко.

Напомним, ранее итоги поединка прокомментировали хавбеки сборной Украины Александр Зинченко и Виктор Цыганков.

Также смотрите видео голов и обзор матча Люксембург - Украина.

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