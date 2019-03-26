"Бывают такие игры": Коноплянка - о матче против Люксембурга

Полузащитник сборной Украины Евгений Коноплянка поделился впечатлением от поединка отбора на Евро-2020 со сборной Люксембурга.
- Что это было?..
- Бывают такие игры. Мы победили. Вот вы любите критиковать! Давайте порадуемся победе.
- Малиновский сказал, что поле было плохим...
- Это действительно так.
- Что можете сказать о сопернике?
- Хорошая команда! Умеет играть в футбол. Сборная Люксембурга играла очень компактно, организованно, так что в ее адрес только комплименты. Тем более, сборная Люксембурга в первом туре обыграла Литву. Нам повезло чуть больше - удача была на нашей стороне. В футболе так бывает. И такие моменты надо ценить.
- Как считаешь: сборная Украины наиграла на второй гол?
- Считаю, что да.
- Что скажешь по поводу ничейного результата матча Португалия - Сербия (1:1)?
- Отличный результат для нас!
- Соперник играл жестко. Все целы?
- В принципе, да. За исключением Караваева, который получил рассечение, и теперь, думаю, пропустит дней десять.