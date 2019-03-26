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"Бывают такие игры": Коноплянка - о матче против Люксембурга

"Бывают такие игры": Коноплянка - о матче против Люксембурга
11:04 Сегодня Телеграф ua-football.com

Новости спорта: Лидер сборной Украины Евгений Коноплянка подвел итоги матча против Люксембурга.

Полузащитник сборной Украины Евгений Коноплянка поделился впечатлением от поединка отбора на Евро-2020 со сборной Люксембурга.

- Что это было?..

- Бывают такие игры. Мы победили. Вот вы любите критиковать! Давайте порадуемся победе.

- Малиновский сказал, что поле было плохим...

- Это действительно так.

- Что можете сказать о сопернике?

- Хорошая команда! Умеет играть в футбол. Сборная Люксембурга играла очень компактно, организованно, так что в ее адрес только комплименты. Тем более, сборная Люксембурга в первом туре обыграла Литву. Нам повезло чуть больше - удача была на нашей стороне. В футболе так бывает. И такие моменты надо ценить.

- Как считаешь: сборная Украины наиграла на второй гол?

- Считаю, что да.

- Что скажешь по поводу ничейного результата матча Португалия - Сербия (1:1)?

- Отличный результат для нас!

Люксембург - Украина: видео голов и обзор матча отбора на Евро-2020

- Соперник играл жестко. Все целы?

- В принципе, да. За исключением Караваева, который получил рассечение, и теперь, думаю, пропустит дней десять.

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Сборная Украины, Футбол, Новости футбола, Евгений Коноплянка, Сборная Люксембурга.
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