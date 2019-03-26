СМИ: Украине могут засчитать поражения в матчах с Португалией и Люксембургом

Новости спорта: Португальские СМИ сообщают, что натурализация Жуниора Мораеса могла быть незаконной.

Сборная Украины добыла 4 очка на старте отбора на Евро-2020 и возглавила отборочную группу, но, оказывается, эти очки, возможно, придется отстаивать в суде.

Как сообщает португальское издание MaisFutebol, натурализация Жуниора Мораеса может быть незаконной, что может привести к двум техническим поражениям.

Издание обратилось к португальскому судье в Лозанне Ногейре да Роче, который подтвердил, что в этом случае может быть нарушение статьи 7 устава ФИФА.

Статья 7 гласит, что игрок, который получает новое гражданство, может представлять национальную сборную только в том случае, если он родился на территории соответствующей федерации, если биологические родители родились на территории соответствующей федерации, если бабушка и дедушка родились на территории страны или он прожил непрерывно в течение не менее пяти лет после достижения возраста 18 летнего возраста на территории соответствующей федерации.

Проблема в том, что Жуниор Мораес, несмотря на то, что в Украину переехал в 2012 году, никогда не жил непрерывно пять лет: максимум - четыре года и восемь месяцев, поскольку в феврале 2017 года он покинул Украину, отправившись в аренду в китайский Тяньцзинь Цюаньцзянь. Спустя четыре месяца, в июне футболист вернулся в Украину и с тех пор около двадцати месяцев проживает у нас в стране.

Таким образом, статья 7, возможно, была нарушена игроком и ФФУ. В таком случае, даже несмотря на то, что Жуниор Мораес получил украинский паспорт, он не имел право играть за сборную Украины.

Источник призывает свою федерацию обратиться в ФИФА, чей регламент мог быть нарушен, и в УЕФА, которая организует отбор на Евро-2020, для прояснения ситуации.

Если будет подтверждено, что Жуниор Мораес не мог играть, Украина может быть наказана штрафом вплоть до двух технических поражений.