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Роналду раскритиковал арбитра матча Португалия - Сербия

Роналду раскритиковал арбитра матча Португалия - Сербия
11:22 Сегодня Телеграф football.ua

Новости спорта: Криштиану считает, что арбитр обязан был назначить пенальти в ворота сербов.

Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду остался недоволен работой бригады арбитров в матче второго тура отбора на Евро-2020 против Сербии (1:1).

"Я думаю, что Португалия сыграла хорошо. У нас было много возможностей забить, но мы их не использовали. Конечно, жаль, что два домашних матча закончились вничью, но я сосредоточен на положительных моментах. Думаю, что сыграли лучше, чем в матче с Украиной.

Мы сделали все для положительно результата в этом матче, но не смогли победить. Судья должен был назначать пенальти, но он этого не сделал. Если во всех турнирах есть VAR, почему бы не использовать в отборочных матчах чемпионата Европы? Это странно.

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Я считаю, что нам не дали пенальти, хотя он был очевидным. Рефери обязан был его назначить, а не советоваться с другим судьей, который был в 40 метрах от места событий и ничего не видел", - приводит слова Роналду Goal.

Напомним, на 73-й минуте матча арбитр Шимон Марциняк назначил пенальти в ворота сербской команды, но вскоре отменил свое решение после консультации с ассистентом.

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Сборная Португалии, Криштиану Роналду, Футбол, Новости футбола.
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