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Вторник, 26.03.2019
Отбор на Евро-2020: результаты матчей 25 марта
Отбор на Евро-2020: результаты матчей 25 марта
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Франция - Исландия: обзор матча отбора на Евро-2020 (Видео)
11:44 Сегодня Телеграф

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Сборная Франции по футболу на своем поле разгромила команду Исландии в матче отборочного этапа чемпионата Европы - 2020. Встреча завершилась со счетом 4:0.

Смотрите видеообзор этого матча:

Отбор на Евро-2020: результаты матчей 25 марта

Франция - Исландия 4:0

Голы: Умтити, 12, Жиру, 68, Мбаппе, 78, Гризманн, 84

Франция: Льорис — Павар, Варан, Умтити, Кюрзава (Кимпембе, 85) — Погба, Канте (Лемар, 80) — Мбаппе, Гризманн, Матюиди — Жиру (Сиссоко, 90)

Исландия: Хальдоурссон — Севарссон (Скуласон, 84), Ингасон, Арнасон, Р. Сигурдссон, Магнуссон — Сигурйонссон (Траустасон, 57), Гуннарссон, Б. Бьярнасон — Г. Сигурдссон, Гудмундссон (Финнбогасон, 62)

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Сборная Франции, Футбол, Сборная Исландии, Новости футбола, Отбор на Евро-2020.
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