Отбор на Евро-2020: результаты матчей 25 марта

Новости спорта: Вчера, 26 марта, состоялось несколько матчей отбора на Евро-2020.

25 марта состоялись матчи второго тура отборочного цикла на футбольный чемпионат Европы-2020 в группах A, B и H.

Группа A

Косово – Болгария - 1:1

Голы: Дзенелли, 62 – Божиков, 39

Черногория – Англия - 1:5

Голы: Весович, 17 – Кин, 30, Баркли, 39, 59, Кейн, 71, Стерлинг, 81

Группа B

Португалия – Сербия - 1:1

Голы: Перейра, 42 – Тадич, 7

Люксембург – Украина - 1:2

Голы: Тюрпель, 34 – Цыганков, 40, Родригес, 90+3 (автогол)

Группа H

Турция – Молдова - 4:0

Голы: Калдирим, 24, Тосун, 26, 53, Айхан, 70

Андорра – Албания - 0:3

Голы: Садику, 21, Балай, 88, Абраши, 90+6

Франция – Исландия - 4:0

Голы: Умтити, 12, Жиру, 68, Мбаппе, 78, Гризманн, 84

Финальный турнир ЕВРО-2020 пройдет в городах 12-ти европейских стран с 12 июня по 12 июля.

Отметим, что Украина на последних секундах вырвала победу у Люксембурга.

Также своими впечатлениями поделились Александр Зинченко и Виктор Цыганков. Футболисты остались довольны игрой.