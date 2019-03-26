Отбор на Евро-2020: результаты матчей 25 марта

25 марта состоялись матчи второго тура отборочного цикла на футбольный чемпионат Европы-2020 в группах A, B и H.
Группа A
Косово – Болгария - 1:1
Голы: Дзенелли, 62 – Божиков, 39
Черногория – Англия - 1:5
Голы: Весович, 17 – Кин, 30, Баркли, 39, 59, Кейн, 71, Стерлинг, 81
Группа B
Португалия – Сербия - 1:1
Голы: Перейра, 42 – Тадич, 7
Люксембург – Украина - 1:2
Голы: Тюрпель, 34 – Цыганков, 40, Родригес, 90+3 (автогол)
Группа H
Турция – Молдова - 4:0
Голы: Калдирим, 24, Тосун, 26, 53, Айхан, 70
Андорра – Албания - 0:3
Голы: Садику, 21, Балай, 88, Абраши, 90+6
Франция – Исландия - 4:0
Голы: Умтити, 12, Жиру, 68, Мбаппе, 78, Гризманн, 84
Финальный турнир ЕВРО-2020 пройдет в городах 12-ти европейских стран с 12 июня по 12 июля.
Отметим, что Украина на последних секундах вырвала победу у Люксембурга.
Также своими впечатлениями поделились Александр Зинченко и Виктор Цыганков. Футболисты остались довольны игрой.