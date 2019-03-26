Скачать
Вторник, 26.03.2019
С днем рождения, чемпион: Владимиру Кличко исполнилось 43 года
С днем рождения, чемпион: Владимиру Кличко исполнилось 43 года
Люксембург - Украина: видео голов и обзор матча отбора на Евро-2020
Люксембург - Украина: видео голов и обзор матча отбора на Евро-2020
Гвоздик - Нгумбу: где и когда смотреть бой в Украине
Гвоздик - Нгумбу: где и когда смотреть бой в Украине
Макгрегор объявил о завершении карьеры в ММА
Макгрегор объявил о завершении карьеры в ММА

Отбор на Евро-2020: результаты матчей 25 марта

Отбор на Евро-2020: результаты матчей 25 марта
08:56 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт

Новости спорта: Вчера, 26 марта, состоялось несколько матчей отбора на Евро-2020.

25 марта состоялись матчи второго тура отборочного цикла на футбольный чемпионат Европы-2020 в группах A, B и H.

Группа A

Косово – Болгария - 1:1

Голы: Дзенелли, 62 – Божиков, 39

Черногория – Англия - 1:5

Голы: Весович, 17 – Кин, 30, Баркли, 39, 59, Кейн, 71, Стерлинг, 81

Группа B

Португалия – Сербия - 1:1

Голы: Перейра, 42 – Тадич, 7

Люксембург – Украина - 1:2

Голы: Тюрпель, 34 – Цыганков, 40, Родригес, 90+3 (автогол)

Группа H

Турция – Молдова - 4:0

Голы: Калдирим, 24, Тосун, 26, 53, Айхан, 70

Андорра – Албания - 0:3

Голы: Садику, 21, Балай, 88, Абраши, 90+6

Франция – Исландия - 4:0

Голы: Умтити, 12, Жиру, 68, Мбаппе, 78, Гризманн, 84

Финальный турнир ЕВРО-2020 пройдет в городах 12-ти европейских стран с 12 июня по 12 июля.

Отметим, что Украина на последних секундах вырвала победу у Люксембурга.

Также своими впечатлениями поделились Александр Зинченко и Виктор Цыганков. Футболисты остались довольны игрой.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Сборная Украины, Футбол, Новости футбола, Отбор на Евро-2020.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Люксембург 1:2 Украина: события матча
02 Люксембург - Украина: видео голов и обзор матча отбора на Евро-2020
03 Сборная Украины вырвала победу у Люксембурга в добавленное время
04 Отбор на Евро-2020: результаты матчей 25 марта
05 Гвоздик - Нгумбу: где и когда смотреть бой в Украине
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь