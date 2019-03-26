"Спасибо фанатам": Малиновский - о победе над Люксембургом

Новости спорта: Украинский полузащитник Руслан Малиновский рассказал о победе над Люксембургом.

Полузащитник сборной Украины Руслан Малиновский считает, что на ход матча с Люксембургом влияние оказало низкое качество поля в на стадионе Жози Бартель.

"Ошибки в простых ситуациях мы допускали потому, что на нормальном поле мы таких промахов не совершаем. Как по мне, газон не выдерживал никакой критики. Согласен, что игра с нашей стороны была невыразительной, но на данный момент для нас важным было взять три очка.

Мы начали освобождать пространство для Коноплянки. Он несколько раз хорошо врывался, но опять же, газон был не лучшего качества. Трудно было положить мяч. Тем более что соперник под конец матча всей командой защищал свои ворота. Впрочем, у нас была главная цель — завоевать три очка. И мы ее достигли. Сборная Украины хочет попасть на Евро.

Ни в коем случае не было ли недооценки соперника. Просто на таком поле команде соперника обороняться намного легче, чем созидать.

Нам не хватало свежести. Уверен, что во Львове, на хорошем газоне будет совсем другая игра.

В июне у нас будет две очень важные игры. Вот тогда можно будет делать какие-то промежуточные итоги. Если мы выиграем у Сербии, то для нас откроются хорошие перспективы.

Спасибо фанатам большое. Команда реально ощущала поддержку. Может, в плане качества футбола команда выступила не так, как того хотелось, но что касается самоотдачи, все выложись полностью. Мы очень хотели победить", - отметил Малиновский.