Спортивный юрист - о деле Мораеса

Новости спорта: Юрий Юрченко считает, что Украине не грозит наказание за случай с Жуниором Мораесом.

Украинский спортивный юрист и адвокат Юрий Юрченко прокомментировал ситуацию с натурализацией Жуниора Мораеса.

"ФИФА в лице Комитета по статусу футболистов сама, по сути, допустила Мораеса, приняв решение о смене его ассоциации и футбольного гражданства с Бразилии на Украину. Поэтому возможность пересмотра этого решения зависит от тех аргументов, исходя из которых ФИФА посчитала, что требование о беспрерывном проживании 5 лет – соблюдены.

В Регламенте ФИФА нет указаний о применении местного законодательства. Как правило, для ФИФА в приоритете – регламент ФИФА. Пункт d ст. 7 Регламента применения Устава ФИФА говорит: проживать постоянно не менее 5 лет. Ничего нет о национальном законодательстве.

Вряд ли в такой ситуации ФИФА пересмотрит и отменит свое решение о смене футбольного гражданства Мораесом, но не исключаю, что будет создан первый прецедент в такой категории дел. Повторюсь: необходим первоисточник – решение ФИФА о смене гражданства", - рассказал Юрченко в интервью ТСН.

Ранее одно из ведущих португальских изданий сообщило, что натурализация Жуниора Мораеса может быть незаконной, якобы он не прожил на территории Украины 5 лет подряд, как того требует устав ФИФА.

Если неправомерность участия Мораеса подтвердится, сборная Украины может получить два технических поражения в матчах, в которых сыграл Жуниор Мораес – против Португалии (0:0) и Люксембурга (2:1).