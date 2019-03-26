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Наставник Леганеса намерен уйти из клуба

Наставник Леганеса намерен уйти из клуба
14:41 Вт, 26 Март 2019 Телеграф ua-football.com

Новости спорта: Тренер Леганеса Маурисио Пельегрино не спешит вести переговоры с клубом о продлении контракта.

Контракт нынешнего тренера "Леганеса" Маурисио Пельегрино завершается 30-го июня, но клуб уже сейчас готов вступить в переговоры и пролонгировать соглашение. Правда, не спешит сам Пельегрино. Он ответил руководству, что лучше этот вопрос отложить до того момента, когда "Леганес" решит свою задачу по сохранению прописки в элите.

Если задача будет выполнена и "Леганес" останется в Ла Лиге и на четвертый год, тогда переговоры, очевидно, не будут сложными – Пельегрино готов дальше работать с командой. Интересно, что когда Пельегрино пришел на замену Асьеру Гаритано и получил работу в "Леганесе" (июнь 2018-го), клуб предлагал заключить соглашение на два года. Но сам тренер попросил более короткую каденцию.

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Отметим, что после 28-и туров "Леганес" занимает четырнадцатое место турнирной таблицы Ла Лиги.

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Футбол, Новости футбола, ФК Леганес, Андрей Лунин, Маурисио Пельегрино.
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