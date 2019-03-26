Новости спорта: После матчей в Португалии и Люксембурге сборная Украины вернулась домой.

Делегация сборной Украины по футболу вернулась в Киев после выездных матчей отбора на Евро-2020 против Португалии и Люксембурга, в которых команда набрала 4 очка.

Перелет из Люксембурга в Киев длился 2 часа 40 минут. Об этом сообщает Sport.ua.

Вместе с командой в Киев прилетели все игроки, выступающие в чемпионате Украины, а также легионеры Андрей Лунин и Александр Зинченко. Не прибыли в Киев только Роман Яремчук, Руслан Малиновский и Роман Безус, выступающие в чемпионате Бельгии.

Напомним, футболисты национальной сборной Украины 22 марта сыграли вничью против действующего чемпиона Европы — сборной Португалии (0:0), а 25 марта победили Люксембург со счетом 2:1.

Турнирное положение в отборочной группе В Евро-2020 после 2-х туров: Украина - 4 очка (2 игры), Люксембург - 3 (2), Португалия - 2 (2), Сербия - 1 (1), Литва - 0 ( 1).