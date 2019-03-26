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Барселона отказалась от трансфера Гризманна

Барселона отказалась от трансфера Гризманна
20:01 Вт, 26 Март 2019 Телеграф championat.com

Новости спорта: Каталонская «Барселона» окончательно отказалась от трансфера Гризманна.

«Барселона» не будет покупать французского нападающего мадридского «Атлетико» Антуана Гризманна. Об этом сообщает Marca.

По данным источника, каталонский клуб был готов приобрести футболиста прошлым летом, но теперь он больше не входит в сферу его интересов. Ближайшим летом сумма отступных за форварда составит € 120 млн, а через год она увеличится до € 200 млн.

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28-летний Гризманн перешёл в «Атлетико» летом 2014 года из «Реала Сосьедад». Сумма трансфера составила € 30 млн. В нынешнем сезоне француз принял участие в 28 матчах испанского национального чемпионата, в которых стал автором 12 забитых мячей (три — с пенальти), а также отдал семь результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.

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Сборная Франции, ФК Барселона, Антуан Гризманн.
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