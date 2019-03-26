Скачать
Среда, 27.03.2019
Люксембург и Португалия хотят пересмотреть результаты матчей с Украиной
Люксембург и Португалия хотят пересмотреть результаты матчей с Украиной
Люксембург - Украина: видео голов и обзор матча отбора на Евро-2020
Люксембург - Украина: видео голов и обзор матча отбора на Евро-2020
Гвоздик - Нгумбу: где и когда смотреть бой в Украине
Гвоздик - Нгумбу: где и когда смотреть бой в Украине
Запорожье обыграло Черкасские Мавпы на старте плей-офф
Запорожье обыграло Черкасские Мавпы на старте плей-офф

В Ювентусе рассказали о травме Роналду

В Ювентусе рассказали о травме Роналду
17:56 Вт, 26 Март 2019 Телеграф championat.com

Новости спорта: У Криштиану Роналду выявлено незначительное повреждение мышц правого бедра.

«Ювентус» на официальном сайте опубликовал результаты медицинского обследования нападающего туринской команды и сборной Португалии Криштиану Роналду.

Напомним, 34-летний форвард получил повреждение на 29-й минуте матча отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года Португалия — Сербия (1:1) и был вынужден покинуть поле. На замену Роналду вышел полузащитник «Бенфики» Пицци.

Отбор на Евро-2020: результаты матчей 25 марта

В результате медицинского обследования, проведённого в расположении сборной Португалии, у нападающего было выявлено незначительное повреждение мышц правого бедра. Позже Роналду пройдёт ещё ряд тестов, которые позволят определить точные сроки восстановления игрока. Ранее португальский форвард заявил, что его восстановление не займёт больше двух недель.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Сборная Португалии, Криштиану Роналду, Травма, ФК Ювентус.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Люксембург и Португалия хотят пересмотреть результаты матчей с Украиной
02 Люксембург требует засчитать сборной Украины техническое поражение
03 Цыганык: Португалия и Люксембург не подавали жалобу в УЕФА
04 Свитолина: Подтвердились наихудшие опасения
05 Сборная Украины U21 победила на турнире Antalya Cup 2019
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь