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Люксембург требует засчитать сборной Украины техническое поражение

Люксембург требует засчитать сборной Украины техническое поражение
18:38 Вт, 26 Март 2019 Телеграф isport.ua

Новости спорта: Федерация футбола Люксембурга подаст протест в УЕФА.

Федерация футбола Люксембурга подаст в УЕФА протест против использования Украиной нападающего Жуниора Мораеса. Причина та же, что ее ранее озвучило португальское издание Maisfutebol: несоблюдение необходимых критериев для игры за сборную Украины в качестве натурализованного спортсмена.

"Мы собираемся направить протест в УЕФА сегодня. У нас есть крайний срок 24 часа после окончания игры, но мы это сделаем уже. Мы не будем ждать", – приводит слова генерального секретаря федерации футбола Люксембурга Жоэль Вольф Maisfutebol.

Напомним, что Украина выиграла встречу против Люксембурга (2:1) в понедельник.

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Португальцы также предлагают засчитать Украине два поражения из-за Мораеса.

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ФФУ, Новости футбола, Жуниор Мораес, Сборная Люксембурга.
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