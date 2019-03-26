Люксембург требует засчитать сборной Украины техническое поражение

Новости спорта: Федерация футбола Люксембурга подаст протест в УЕФА.

Федерация футбола Люксембурга подаст в УЕФА протест против использования Украиной нападающего Жуниора Мораеса. Причина та же, что ее ранее озвучило португальское издание Maisfutebol: несоблюдение необходимых критериев для игры за сборную Украины в качестве натурализованного спортсмена.

"Мы собираемся направить протест в УЕФА сегодня. У нас есть крайний срок 24 часа после окончания игры, но мы это сделаем уже. Мы не будем ждать", – приводит слова генерального секретаря федерации футбола Люксембурга Жоэль Вольф Maisfutebol.

Напомним, что Украина выиграла встречу против Люксембурга (2:1) в понедельник.

Португальцы также предлагают засчитать Украине два поражения из-за Мораеса.