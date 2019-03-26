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Cборная Украины U19 не поедет на Евро-2019

Cборная Украины U19 не поедет на Евро-2019
18:55 Вт, 26 Март 2019 Телеграф Укринформ

Новости спорта: Футболисты юношеской сборной Украины U19 (возраст игроков до 19 лет) не сыграют летом в финальной части Евро-2019.

Это стало известно 26 марта после матчей третьего, заключительного тура элитного раунда отбора, который проходил в Италии. Подопечные Сергея Нагорняка разгромили команду Бельгии - 5:2.

Мячи на стадионе "Комунале-Делле-Терме" итальянского городка Абано-Терме забивали: Артем Холод (19-я минута), Игорь Снурницин (64), Михаил Мудрик (88, 90+5, с пенальти) и Георгий Цитаишвили (90+2) - в составе сборной Украины; Отман Буссаиди (10, 69) - у бельгийцев.

В другом поединке итальянцы со счетом 2:0 победили сербов и завоевали единственную от группы 7 путевку в финальную часть чемпионата Европы, который пройдет с 14-го по 27 июля в Армении.

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Напомним, "сине-желтые" начали турнир четырех команд ничьей с Сербией (2:2), а во втором матче уступили Италии (1:3).

Итоговое положение команд в группе 7: Италия - 7 очков, Украина - 4, Бельгия - 4. Сербия - 1.

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Новости спорта, Новости футбола, Евро-2019, Cборная Украины U19.
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