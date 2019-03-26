Экс-игрок Шахтера экстренно госпитализирован

Новости спорта: Пока неизвестно, что именно случилось с бразильцем и каковы прогнозы на счет его выздоровления.

Бывший полузащитник ряда итальянских команд, а также донецкого «Шахтера» Франселино Матузалем накануне был экстренно госпитализирован в клинику города Витербо.

Отмечается, что 38-летнего бразильца доставили в больницу на машине скорой помощи, при этом медицинский персонал пребывал в явном состоянии замешательства.

Подробности о том, что именно послужило причиной госпитализации Матузалема, а также информация о сроках его пребывания в медицинском учреждении пока неизвестны.

Напомним, Франселино Матузалем завершил карьеру летом минувшего года. За «Шахтер» бразилец играл с 2004 по 2007 год, после чего самовольно покинул клуб и перешел в «Сарагосу».