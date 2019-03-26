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Сборная Украины U21 победила на турнире Antalya Cup 2019

Сборная Украины U21 победила на турнире Antalya Cup 2019
19:28 Вт, 26 Март 2019 Телеграф Укринформ

Новости спорта: Молодежная футбольная сборная Украины выиграла турнир Antalya Cup 2019.

Украинская футбольная "молодежка" (U21) под руководством Руслана Ротаня стала победительницей турнира Antalya Cup 2019 в Турции.

Это стало известно 26 марта после завершения заключительного матча этих соревнований Эстония - Северная Македония. Игра завершилась со счетом 1:1.

Сборная Украины провела в Турции три поединка: в товарищеской игре разошлась миром (0: 0) с эстонцами, а в зачет Antalya Cup обыграла команды Северной Македонии (3:1) и Казахстана (2:0), а сегодня сыграла вничью с Латвией (1:1).

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Итоговое турнирное положение: Украина - 7 очков, Латвия - 5, Эстония - 5, Казахстан - 1, Северная Македония - 1.

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Сборная Украины, ФФУ, Новости спорта, Руслан Ротань, Antalya Cup 2019.
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